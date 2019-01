Den historiske og prisvindende kro Elmely Kro lukker med øjeblikkelig virkning.

Den triste melding oplyses fredag aften på kroens Facebookside i en kortfattet besked.

‘Kære gæster. Vi blev desværre nødsaget til at lukke driften af restauranten i går d. 24/1-2019 og er ude af stand til at fortsætte driften fremover,' står der i opslaget.

Lukningen kommer som en ærgerlig overraskelse, da det blot er få måneder siden, at et nyt forpagterpar var klar til at genåbne kroen.



Der var fuldt booket på åbningsdagen, meldte Patrick Bach Dalin, der sammen med sin kone Kia, har drevet kroen siden sommer 2018.

Over for B.T. fortæller han, at kroen ikke er erklæret konkurs endnu.

»Men vi har lukket, fordi vi ikke vil grave et dybere hul,« siger han

»Der har ikke været nok opbakning til projektet,« lyder den korte analyse af, hvorfor kroen desværre må lukke ned.

I kroen, der ligger ved Ugerløse nær Holbæk, har der længe været tradition for at servere god mad for gæsterne.

Elmely Kro har da også flere gange tidligere vundet konkurrencen Local Cooking.

Og Patrick Bach Dalin har som ung arbejdet på den 1-stjernede Michelin restaurant Kiin Kiin i København.

Han har desuden stået i lære på den 1-stjernede Michelin restaurant Søllerød Kro, inden han startede restauranten Øl & Brød på Vesterbro i samarbejde med det verdenskendte bryggeri Mikkeller.

Men god mad fra køkkenet er ikke ensbetydende med en god forretning og overskud på bundlinjen, og det har forpagterne måttet sande.

Patrick Bach Dalin fortæller, at den økonomiske nedtur for kroen kommer til at ramme de personlige finanser.

»Der er lagt meget tid og energi i projektet, og jeg har nu en personlig gæld, der skal bankes af, så jeg skal ud og have mig et ganske almindeligt job,« siger han.

»Jeg tager det med oprejst pande og skal nu på fode igen.«