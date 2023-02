Lyt til artiklen

De vandt Danish Design Award tilbage i 2018, men food tech-virksomheden Nextfood er i problemer.

Så store problemer, at virksomheden er sendt i rekonstruktion. Dermed er der også tvivl om, hvorvidt food tech-virksomheden kan fortsætte sin drift. Det skriver Finans.

Der har været underskud på egenkapitalen siden 2017, hvor man producerede det første regnskab.

2021-regnskabet viste, at Nextfood havde en egenkapital på minus 3,5 millioner kroner. De har haft røde tal på bundlinjen samtlige år med undtagelse af 2019.

Food tech-virksomheden, der blandt andet arbejdede sammen med Sunset Boulevard og Meny-butikker, leverer vækstsystemer til vertikalt landbrug, der kan bruges til at dyrke afgrøder indendørs.

Firmaet er kendt for at bruge en særlig jordløs metode, kaldet aeoroponics, hvor rødderne hænger i luften og næres med en bestemt form for næringsrigt vand.

»Det skal ifølge virksomheden mindske forbruget af vand og gødning samt forurene minimalt. Det skulle derudover sikre forudsigelig og fleksibel produktion af fødevarer, som skulle være med til at løse udfordringer med fødevareproduktion i fremtiden,« skriver Finans.

I 2020 indgik den administrerende direktør i Nextfood, Rasmus Bjerngaard, som medlem i det 14. klimapartnerskab for grønt iværksætteri, på baggrund af Nextfoods handlinger.

Det 14. klimapartnerskab for grønt iværksætteri blev nedsat af den forhenværende Venstre-politiker, Tommy Ahlers, der var tidligere uddannelses- og forskningsminister.