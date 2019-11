For otte år siden startede den dengang 21-årige Oliver Harald Nielsen sit tøjeventyr, da han åbnede Butik Harald på Trøjborg.

Siden er det blevet til flere udvidelser, men nu er eventyret slut.

Butikkerne - to på Trøjborg i Aarhus og én i København - lukker og slukker nemlig i weekenden, skriver Aarhus Stiftstidende.

Det sker, efter butikkerne er blevet erklæret konkurs, lyder det i et opslag på Butik Haralds facebookside.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Butik Harald og Frk. Harald er blevet erklæret konkurs. Det er et hårdt slag for alle i og omkring virksomheden,' lyder opslaget, der er underskrevet af Oliver Harald Nielsen.

Han fortsætter:

'Jeg er personligt meget ked af situationen og er selv for berørt til at forestå afviklingen.'

Afviklingen lader tøjmanden en kurator om.

Denne har arrangeret et stort ophørsudsalg i Trøjborg-butikkerne.

Dette vil finde sted i weekenden, og her vil kunder få 60 procents rabat på alle varerne i butikkerne, inden nøglerne bliver drejet om for sidste gang.

Eller måske sidste gang.

Det kan nemlig ikke udelukkes, at overskydende varer vil blive solgt på yderligere et ophørsudsalg weekenden efter.