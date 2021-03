I slutningen af 2020 blev der i gennemsnit giver prisnedslag på 4,5 procent ved huskøb, viser tal.

Boligmarkedet er buldret derudaf den seneste tid, og med et lavt udbud af boliger til salg er det i den grad svært at være køber. Det betyder også, at der ikke gives lige så store prisnedslag som normalt.

I fjerde kvartal 2020 var nedslaget i prisen ved huskøb i gennemsnit på 4,5 procent fra den første udbudspris, viser tal fra Finans Danmark. Et år tidligere blev der givet et nedslag i prisen på 6,4 procent.

Nedslaget er ifølge økonom Anders Christian Overvad, Arbejdernes Landsbank, det laveste i 14 år. Han peger på, vi står i sælgers marked, og at det derfor er naturligt, at der ikke gives store afslag i øjeblikket.

- Når der så alligevel gives nedslag, så skyldes det, at nedslag er en fast bestanddel af boligmarkedet, men afslag behøver ikke være en fast del af enhver bolighandel, skriver han i en kommentar.

/ritzau/