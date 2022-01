De danske svinepriser har fået et ordentlig slag på trynen.

For Danish Crowns svinenotering ser ud til at være på sit laveste i 18 år.

Det skriver Landbrugsavisen på baggrund af den danske svinegigants seneste tal.

Slagtesvinenoteringen - som er det tal, der fortæller om prisen per kilo svin fra Danish Crown til andelshaverne - bliver 20 øre mindre i uge 4 og lander dermed på 7,90 kroner per kilo.

Altså under otte kroner for et kilo slagtesvin. So-noteringen falder ligeledes med 20 øre og kommer ned på 3,10 kroner per kilo.

Faldet skyldes et fortsat markant pres på det europæiske marked for svinekød. Det er især efterdønninger og usikkerheden efter et udbrud af afrikansk svinepest i Italien, som har været en del af uroen, og markedet er derfor afventende. Og dette er meget markant, hvis man spørger den kommercielle direktør i Danish Crown.

»Det er voldsomt, det der sker lige nu. Der er ingen i markedet, der er i tvivl om, at noteringerne er langt under landmændenes fremstillingspris, men grundet corona, slankekure i januar og en lav eksport ud af Europa, så matcher efterspørgslen ikke udbuddet, og det rammer priserne,« siger Kasper Lenbroch, der er kommerciel direktør i Danish Crown til Landbrugsavisen og fortsætter:

»Den tyske notering faldt 3 cent med virkning fra i dag, og for frie grise betales der 3 cent under noteringen. Det viser med alt tydelighed, hvor alvorlig situationen er.«

Ifølge svinenoteringen er det næsten kun priserne på skinker med ben og hele forender, der lige nu lider et dyk. Hvor derimod priserne på bove, nakker, brystflæsk, kamme og bacon er fortsat stabile.

Det viser derfor et billede af, at den pludselig nedtur i priserne også har fået fart af den højere slagtning efter helligdagene hen over jul og nytår.