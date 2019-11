I tredje kvartal faldt priserne på ejerlejligheder. Det har været en sjældenhed i løbet af de seneste år.

De seneste år er priserne på ejerlejligheder hovedsageligt kravlet opad.

Men i perioden juli til september, der dækker over tredje kvartal, har priserne taget en sjælden tur nedad.

Ifølge sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik er priserne på ejerlejligheder i hele landet faldet med 0,6 procent i tredje kvartal.

Bortset fra enkelte prisfald mod slutningen af 2018 og i 2019, skal man tilbage til 2011, før priserne på ejerlejligheder senest faldt.

Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i 2011-2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse. Men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder.

I fem ud af de seneste seks kvartaler er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder, når der tages højde for sæsonudsving.

Tallene fra Danmarks Statistik viser desuden, at der i årets første ni måneder er solgt 2,2 procent færre ejerlejligheder end i samme periode sidste år.

Antallet af solgte ejerlejligheder ligger dog stadig i den høje ende, og man skal tilbage til 2014 for at finde et handelsniveau, der er lavere end det aktuelle.

Mens priserne på ejerlejligheder har taget en sjælden nedtur i tredje kvartal, så har priserne på enfamiliehuse været stigende i samme periode.

I hele landet er priserne således steget med 0,9 procent. Dermed fortsætter den opadgående prisudvikling, der har gjort sig gældende siden 2012.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, har den høje handelsaktivitet i indeværende år fået et ekstra nøk opad i form af det markante rentefald.

- Sammenholder vi rentefald med rekordhøj beskæftigelse og pæn reallønsfremgang, så giver den cocktail til sammen øget appetit på huskøb, og vi forventer derfor, at den tårnhøje handelsaktivitet på huse holder året ud, skriver Brian Friis Helmer i en kommentar.

