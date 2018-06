Mens priserne på boligmarkedet stiger, bliver der solgt færre lejligheder, viser opgørelse fra første kvartal.

København. Priserne for både huse og lejligheder på det danske boligmarked stiger for tredje måned i træk.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for salg af huse og lejligheder i første kvartal.

Efter de første tre måneder af 2018 er priserne på ejerlejligheder gennemsnitligt steget med 2,3 procent, når man sammenligner med samme periode i 2017. Priser på huse er tilsvarende steget 2,9 procent.

I marts alene lyder prisstigningen på 0,6 procent for lejligheder og 2,0 procent for huse.

Nye låneregler fra 1. januar skulle dæmpe prisstigningerne. Men det er ikke sket i det omfang, som økonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver havde ventet.

- Det kan i stedet skyldes, at der lige nu er gode forudsætninger for højere boligpriser: rekordhøj beskæftigelse, stigende realløn og ikke mindst fortsat lave renter, siger han.

De nye regler, der trådte i kraft fra årsskiftet, begrænser adgang til de mere risikable boliglån for husstande med høj gæld i nogle områder.

Mens priserne stiger, så er aktiviteten taget af - i hvert fald når det gælder salget af ejerlejligheder.

Handlen med ejerlejligheder i januar-marts er faldet med 8,9 procent i forhold til samme periode året før.

Der kan der være flere årsager til, skriver Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank i en kommentar.

- Kombinationen af højere renter i starten af året, nye skærpede låneregler, der særligt rammer de dyreste områder, samt et prisniveau for ejerlejligheder i København og Århus hvor færre har mulighed for at være med, er formentlig årsagen til det faldende antal handler, skriver hun.

Tilsammen vil disse faktorer lægge en dæmper på salget af lejligheder det kommende år, vurderer hun.

- Så selvom antallet af handler forsat ligger på et solidt niveau, skal vi vænne os til, at det bliver lidt sværere at komme af med boligen i år, end det var sidste år, siger hun.

I samme periode er handlen med huse dog steget med 2,0 procent.

Priserne for både huse og lejligheder har generelt haft pil opad i de senere år, men faldt i november og december 2017.

