Carlsberg gør det. Danfoss gør det. Og en lang række andre store og små danske virksomheder gør det:

Sender regningen for stigende priser på råvarer og transport videre til kunderne.

I kølvandet på coronapandemien er priserne på råvarer som aluminium, papir, byg, emballage og en masse andet steget voldsomt, skriver Finans.dk.

Dertil kommer stigende priser på fragt og bøvl og besvær med at få tingene gennem flaskehalse i havne rundt omkring i verden og frem til virksomhederne i Danmark.

Priserne på råvarer og fragt er steget markant under coronapandemien. Det får mange virksomhederne til at sende regningen videre til kunderne. (Arkivfoto) Foto: AMR ABDALLAH DALSH Vis mere Priserne på råvarer og fragt er steget markant under coronapandemien. Det får mange virksomhederne til at sende regningen videre til kunderne. (Arkivfoto) Foto: AMR ABDALLAH DALSH

Flere erhvervsledere siger til Finans.dk, at den største trussel mod indtjeningen lige nu er prisstigninger på råvarer og fragt.

Derfor vælger mange virksomheder at sende regningen videre til forbrugerne.

Topchef i Carlsberg, Cees't Hart, siger til mediet, at »det helt oplagte værktøj« i denne situation er at forsøge at sende noget af regningen videre til kunderne.

Og Kim Fausing, topchef i Danfoss' er helt enig i, at de voldsomt stigende omkostninger er den største trussel mod indtjeningen netop nu.

»Der er kæmpe flaskehalse globalt i forsyningskæderne. Vi er nødt til at forsøge at give prisstigningerne videre i vores markeder,« siger han til Finans.dk.