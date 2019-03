Slutningen af 2018 bød på prisfald på ejerlejligheder. Antallet af handler faldt sammenlignet med året før.

Priserne på ejerlejligheder led det største prisfald i syv år i december.

De gennemsnitlige priser dykkede med tre procent sammenlignet med november, og det er ikke set større siden slutningen af 2011. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ser man på udviklingen over et år, er priserne på ejerlejligheder dog steget 1,6 procent. Det er den laveste stigning på et år siden juni 2012.

For huse har udviklingen været mere positiv set med boligejernes øjne, da priserne over det seneste år er vokset med 4,2 procent.

Det er dog ejerne af lejligheder, der gennem de seneste mange år har kunnet se værdien af deres boliger vokse mest.

I gennemsnit er priserne på ejerlejligheder steget med 22,5 procent siden 2006, hvilket er omtrent tre gange så meget, som husene er steget i pris.

/ritzau/