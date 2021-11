Det er kun gået en vej. Op, op, op.

For prisen på smør er i de seneste måneder eksploderet, og det kan ses flere steder på det europæiske marked.

Finans.dk skriver, at det skyldes en stigende efterspørgsel på verdensplan – ikke mindst fordi vi nærmer os julen – kombineret med et fald i leverancerne af råmælk fra landbruget.

Eksempelvis på råvarebørsen i Holland har udviklingen været tydelig. Her har prisen netop rundet 5.000 euro for et ton smør, og det er første gang i tre år, at den grænse er blevet brudt.

Her er gennemsnitsprisen senest lagt til 5.220 euro for et ton, hvilket er hele 31 procent mere end for kun to måneder siden, hvor prisen var 3.960 euro.

I Tyskland har prisudviklingen på råvarebørsen været nogenlunde identisk, eller som Thomas Carstensen, direktør for råvarehandel hos Arla Foods forklarer:

»En af de toneangivende referencepriser er på en detailpakket tysk private-label smør, som 1. november i et hug stiger 40 procent til knap 6 euro pr. kilo,« lyder det.

Den faldende produktion af råmælk hos landmænd skyldes en generel prisstigning eksempelvis foder og energi, der betyder, at der på gårdene bliver skåret ned i et omfang, der altså påvirker den færdige mængde i negativ retning.

Smør er ikke den eneste fødevare, der i den seneste tid har været udsat for store prisstigninger. Det er også sket for eksempelvis kaffe og brød på grund af prisstigninger på mel, gryn og kerner.