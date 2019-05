Det er blevet dyrt at sætte sig bag rattet i sin bil. Alene siden årsskiftet er prisen på en liter benzin steget med 1,53 kr., mens diesel er steget med 85 øre pr. liter.

Det viser nye tal fra brancheorganisationen Drivkraft ifølge FDM.

Priserne er steget jævnt siden nytår med d. 27. april som årets hidtil dyreste dag at tanke benzin på bilen. Her lå listeprisen på 13,19 kr.

Forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru, fortæller, at priserne generelt er stigende:

»Der ingen tvivl om, at brændstofpriserne er på vej op efter i flere år at have ligget på et meget lavt niveau,« siger han.

Vil man undgå at tanke alt for dyrt, kan man dog tanke sin bil op i byerne, hvor konkurrencen som regel er størst, eller man kan undgå at tanke langs motorvejen, hvor priserne ofte er tæt på listeprisen.

Det højere brændstofspriser skyldes bl.a., at der bliver produceret mindre olie på verdensplan.

Til FDM siger Sydbank, at de forventer, at olieprisen falder en smule i løbet af året, skriver FDM.