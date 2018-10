Islandske Primera Air, der blandt andet flyver fra flere danske lufthavne, går konkurs, oplyser selskabet.

København. Flyselskabet Primera Air går konkurs og indstiller al aktivitet fra tirsdag.

Det skriver selskabet, der har islandske ejere, på sin hjemmeside.

Selskabet flyver fra flere danske lufthavne til blandt andet Spanien, Portugal og Grækenland.

Mange danskere kan potentielt blive ramt af konkursen.

Primera Air har haft omkring 200.000 danske passagerer årligt. Det oplyser den administrerende direktør for Bravo Tours, Peder Hornshøj, til Børsen.

På Facebook uddyber Primera Air, at selskabet - efter ikke at have nået til en aftale med sin bank - ikke havde anden mulighed end at indgive en konkursbegæring.

- På vegne af hele Primera Air-holdet vil vi gerne sige tak for jeres loyalitet. På denne sørgelige dag siger vi farvel til jer alle, står der i meddelelsen på selskabets hjemmeside.

Flyselskabet er ejet af den islandske rejsekoncern Primera Travel Group, der blandt andet står bag den danske rejsearrangør Bravo Tours.

Primera Air råder over i alt 15 fly.

I 2017 var selskabet det tyvendestørste flyselskab i Københavns Lufthavn med 278.794 passagerer, skriver luftfartsmediet Check-in.dk.

Fly fra Primera Air er fortsat i luften, men ventes at blive sat på jorden fra midnatstid, skriver luftfartsmediet videre.

Selskabet har været på vingerne i alt 14 år, skriver Primera Air på Facebook.

Hos Bravo Tours, der er i familie med Primera Air og benytter selskabet, er der fundet fly til de 550 passagerer, der skulle have været afsted med Primera Air tirsdag.

Det oplyser Peder Hornshøj til Børsen.

Også selskabet Apollo Rejser benytter sig af Primera Air.

/ritzau/