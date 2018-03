Ejeren af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, har atter engang solgt ud af sine aktiver og skaffet sig af med sin andel af selskabet, der driver den legendariske cafe Franck A i Odense. Det oplyser Jensens Bøfhus til BT.

Salget sker efter en svær opstart for den kendte cafe, der sidste år genopstod efter at have været lukket i fire år. Ejergruppen, der bestod af den tidligere køkkenchef på Falsled Kro Per Hallundbæk, Palle Skov Jensen samt Claus Skovsted, har nemlig tilsyneladende ikke været helt enige om tingene.

Det har Claus Skovsted fortalt til Fyens Stiftstidende.

»Det er ingen hemmelighed, at Per, Palle og jeg ikke altid har været helt enige om retningen, så der er indgået mange kompromiser. Når man er tre ejere, kan det blive noget rod, fordi der altid er én, der er nødt til at sluge en kamel. Det håber jeg, vi undgår ved at være to og ikke tre ejere,« forklarede Claus Skovsted, der dog tilføjede, at han ikke er blevet uvenner med de tre tidligere ejere, men at alle var enige om, at det var den bedste løsning for Franck A, at Per Hallundbæk og Palle Skov Jensen frasolgte deres ejerandele af driftselskabet.

Jensens Bøfhus oplyser til BT, at Palle Skov Jensen dog ikke har frasolgt alle sine aktiver, men at han fortsat ejer lejemålet samt inventaret, hvor Franck A har hjemme, som han lejer ud til de nye ejere af driftselskabet.

Claus Skovsted skal dog ikke drive stedet selv. Den nye medejer er hans norske samarbejdspartner Njål Gaute Solland.

For ejeren af Jensens Bøfhus kommer salget af hans ejerandel af driftselskabet, som bestod af en tredjedel af forretningen, efter en turbulent tid for hans livsværk Jensens Bøfhus.

Pengene er bogstavelig talt fosset ud af den engang så populære bøfkæde. Omsætningen er raslet ned, og bundlinjen har været blodrød. I 2015 var underskuddet i Jensen’s Food Group, der ejer Jensens Bøfhus, på 57 millioner kroner, mens kæden i 2016 ’slap’ med at miste 31 millioner kroner.

I et forsøg på redde livsværket har Palle Skov Jensen de seneste år lukket flere restauranter i blandt andet Odense, Aarhus og Fredericia og holdt brandudslag på nogle af sine bygninger.

En af de restauranter, der blev lukket var på Jernbanegade i Odense, hvor Franck A tidligere lå indtil 2013. I 2017 besluttede man dog at lukke Jensens Bøfhus i Jernbanegade og i stedet genåbne Franck A, som Palle Skov Jensen altså fik en tredjedel ejerskab af.

Restauranter og bygninger er dog ikke det eneste, som Palle Skov Jensen, har forsøgt at komme af med.

I juni satte han sin jagtejendom Skåstrup-Nyhave ved Bogense på Fyn til salg. Oprindeligt lød prisskiltet på 59 millioner kroner, men i efteråret blev den sat ned til 49 millioner kroner. Ejendommen er fortsat til salg og kan ses her.

Ifølge Børsen har Palle Skov Jensen blandt andet også tænkt på at sælge ud af sin kostbare kunstsamling.

Jensens Bøfhus har på vegne af BT været i kontakt med Palle Skov Jensen, der dog ikke har ønsket at medvirke i et interview med BT om salget.