American Airlines begynder torsdag at skære i medarbejderstaben, men håber fortsat på hjælp fra Kongressen.

American Airlines begynder torsdag at hjemsende 19.000 ansatte, efter at det ikke er lykkedes de amerikanske politikere at blive enige om en ny hjælpepakke til luftfartssektoren. Den er blandt de hårdest ramte af coronapandemien.

Det meddeler flyselskabet natten til torsdag dansk tid.

Amerikanske flyselskaber, som tilsammen har modtaget milliarder af dollar i hjælp fra Kongressen, har tidligere lovet at afstå fra at afskedige medarbejdere før udgangen af september.

Dermed er scenen sat for potentielt tusindvis af jobnedskæringer i oktober, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vores folkevalgte politikere har ikke være i stand til at nå til enighed om en covid-19-hjælpepakke. Derfor vil vi i morgen (torsdag, red.) indlede den svære proces med at hjemsende 19.000 af vores hårdtarbejdende og engagerede kolleger, udtaler Doug Parker, der er administrerende direktør for American Airlines.

Topchefen udtrykker dog et håb om, at hvis Kongressen bliver enige om at give luftfarten yderligere økonomisk støtte, så vil hjemsendelserne blive annulleret og medarbejderne kaldt tilbage på arbejde.

/ritzau/