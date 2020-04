For at komme igennem coronakrisen og blive et profitabelt selskab kan B&O være nødt til at få økonomisk hjælp.

Bang & Olufsen (B&O) overvejer at finde nye muligheder for at styrke økonomien.

Det sker blandt andet på grund af coronakrisen, oplyser selskabet i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Sammen med regnskabet er B&O kommet med en opdatering for den strategi, der kort fortalt handler om at gøre selskabet profitabelt igen ved at sælge mere og sænke omkostningerne.

Sammenholdt med de mulige effekter af Covid-19, der er sygdommen bag coronavirusset, åbner B&O for at skulle hente en eller anden form for kapital til at styrke sig.

- Baseret på strategiopdateringen og de potentielle effekter af Covid-19 overvejer selskabet muligheder for at styrke kapitalpositionen, skriver B&O i en meddelelse.

Ved udgangen af februar, som satte punktum for B&O's tredje kvartal, havde selskabet 327 millioner kroner liggende i rede penge.

Det var en del mindre end de 609 millioner kroner, der var tilgængelige samme tid året før.

/ritzau/