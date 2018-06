Han stiftede sin egen virksomhed som 29-årige og fandt derefter en guldgrube i en ny slags hårvoks. Siden har millionerne rullet ind hos århusianeren Preben Munch, der nu har købt den kendte frisørkæde Poul M, som han har store ambitioner for.

»Vi har kigget på 'Poul M'-kæden som en spændende case, der har nogle fantastiske frisørsaloner mange steder. Specielt i Jylland. Og de har selvfølgelig nogle beliggenheder, der er interessante for os og vores produkter,« fortæller Preben Munch, der har ambitioner om at gøre den jyske frisørkæde landsdækkende.

At det netop blev 'Poul M'-kæden, som Preben Munch og hans virksomheden IdHair Company har valgt at købe, er ingen tilfældighed. Preben Munch har kendt ejeren af Poul M, Poul Meineche Hansen, professionelt gennem mange år. Og da det samtidig er gået IdHair-company, der specialiserer sig i hårprodukter, fantastisk de senere år, lå valget lige for, da den 70-årige Poul Meineche Hansen blev klar til at sælge livsværket.

»Poul var en af de første kunder, da jeg startede min virksomhed i 1986 og har i en stor periode været vores største kunde. Vi har jo kendt hinanden i mange år og har haft en gensidig respekt for hinanden,« siger Preben Munch og tilføjer, at han finder det positivt, at Poul M-kæden har været kendt for at uddanne frisører og 'bidrage til en høj kvalitet for frisørbranchen.'

Eventyret om Preben Munch og IdHair Company begyndte tilbage i 1986, da han stiftede selskabet, og især de seneste år er millionerne fosset ind, så egenkapitalen i 2017 er røget op på 66 millioner kroner.

At Preben Munch skulle få så stor succes i hårbranchen lå aldrig lige for. Hans far var travtræner, og selv om den unge Preben fra en tidlig alder havde forældrenes opbakning til at blive selvstændig, så var det alligevel et tilfælde, at han endte i en branche med hårprodukter.

»Da jeg var udlært, søgte jeg nogle forskellige jobs og var så heldigt at få job hos Wella (shampoo producent, red.). Men jeg kunne lige så godt have solgt flødeboller, som var et af de andre jobs, jeg havde søgt,« siger den velhavende aarhusianer. Og det var et tilfælde mere, der førte til den store succes.

På en messe i London fandt han i slutningen af 90’erne en ny type hårvoks, der var let at skylle ud.

»Da jeg var så heldig at finde denne her kære Id-voks, var der mange ting, der ændrede sig. Og vi fik mulighed for at bevæge os fra at være en ordinær grossist til at blive en 'brandbuilder,' hvor vi udvikler vores egne produkter på vores egen fabrik, som vi sælger i efterhånden 30 lande i verden,« siger han.

Fakta Preben Munck Alder: 61 år Bopæl: Aarhus, som også er hans fødeby Civilstatus: Gift og har tre sønner på 17, 22 og 25 år. Hobby: Travheste Uddannelse: Uddannet indenfor metal og stål Stilling: Direktør IdHair Company

Selv om IdHair Company har gjort Preben Munch til en formuende mand, så gør han ikke det store væsen af sig i mediebilledet:

»Dem, der lever stille, lever godt, siger man, og det siger nok noget om mig,« siger han. Han ved godt, at han har skabt en succes og erkender, at han er stolt af livsværket, men han bryder sig ikke om at blive kaldt ’rigmand’:

»Jeg vil sådan set hellere bliver kaldt bonderøven. Det er et ganske udmærket prædikat at have. Det er i hvert fald bedre end at være rigmand,« siger han.