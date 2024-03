Antallet af landbrugspraktikanter fra Ukraine er faldet fra over 1000 om året før krigen til 35 sidste år.

Krigen mellem Rusland og Ukraine kan mærkes også i danske kvæg- og svinestalde.

Det skriver DR Nyheder på baggrund af tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Udviklingen skyldes hovedsageligt, at ukrainske mænd bliver indkaldt for at gøre tjeneste i krigen.

Også kvindelige praktikanter mangler i danske stalde.

Det hænger sammen med, at mange har fået afbrudt deres uddannelse på grund af krigen.

Det siger Aleksandra Ignatiuk, ukrainer og medindehaver af bureauet WorkAdvice i Holstebro, til DR.

Hun har i snart ti år formidlet ukrainske praktikanter til dansk landbrug.

Manglen på ukrainske landbrugspraktikanter får danske landmænd til i højere grad at se sig om efter hjælp fra praktikanter i lande i Asien og Afrika.

Antallet af landbrugspraktikanter fra eksempelvis Vietnam er tredoblet fra 149 i 2021 til de nuværende 484.

Det samme gælder antallet af praktikanter fra Uganda, der er gået fra 80 i 2021 til nu 255.

Ligeledes er antallet af praktikanter fra Indien steget - fra 97 til 227.

Viceformand i organisationen Landbrug & Fødevarer Lone Andersen forventer, at der vil gå lang tid, før ukrainske praktikanter vil vende tilbage til danske landbrug.

Når krigen i Ukraine engang slutter, vil de ukrainske praktikanter nemlig få rigeligt at bestille med at genopbygge deres lands landbrugserhverv, siger Lone Andersen til DR.

For at de udenlandske landbrugspraktikanter kan få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, skal deres løn- og arbejdsvilkår være efter danske forhold.

/ritzau/