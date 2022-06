Lyt til artiklen

Det har allerede sat sine spor på det danske aktiemarked, at den amerikanske centralbank har annonceret den største rentestigning siden 1994.

Torsdag formiddag er det danske aktiemarked nemlig rødt. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Kort før klokken 10 var det ledende danske aktieindeks, C25, faldet med 1,75 procent, mens det kun var få af de største aktier herhjemme, der var i plus.

De resterende falder alle, skriver erhvervsmediet.

Den amerikanske centralbank meddelte onsdag, at man sætter renten op med 0,75 procentpoint for at bekæmpe den stigende inflation.

Det er den største rentestigning siden 1994.

Centralbanken, der i daglig tale kendes som Fed, oplyste ifølge Ritzau i den forbindelse, at den forbliver 'stærkt forpligtet til at få inflationen tilbage på målet på to procent'.

Inflationen i USA i maj er på årsbasis opgjort til 8,6 procent.

Til Ritzau fortalte cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, onsdag, at danske boligejere har god grund til at kaste lidt opmærksomhed på renteforhøjelserne i USA:

»De højere amerikanske renter smitter af på de danske, og det har boligejerne allerede mærket i mærkbar grad. Renten på et fastforrentet lån er steget betragteligt og lyder i dag på tæt på fem procent. Ved årsskiftet var det to procent og yderligere et år tilbage helt nede i 0,5 procent,« fortalte han og tilføjede:

»Det er en massiv rentestigning, som giver modvind til boligmarkedet. På positivsiden stiller det dog visse eksisterende boligejere med fastforrentede lån i en position, hvor de kan skære af restgælden.«