Det kommer ikke længere til at være muligt at undgå prisstigninger i elektronikkæden Power.

For ovenpå transportomkostninger, problemer med at skaffe varer og advarsler om prisstigninger fra mange leverandører, så kommer nu også en eksplosion i energipriserne.

Det skriver Finans.

Derfor ser Jesper Boysen, der er chef for elektronikkæden, ikke længere en anden udvej, end at priserne kommer til at stige.

Han håber dog ikke at være den første i sit marked, der hæver priserne, fordi han frygter at få problemer med kunderne.

Han påpeger, at man brænder 25 millioner kwh strøm af i Norden om året, og at selskabets elpriser blev tredoblet sidste år i forhold til i 2020.

Dertil koster det Power op mod ti gange så meget at købe en fragtcontainer som før pandemien for at få fragtet sine egne mærker hjem fra østen.

Power er langt fra den eneste virksomhed, der rammes af de højere energipriser.

B.T. har blandt andet skrevet om en bager, der må hæve prisen på brød og kager grundet de høje elpriser.

Erhvervslivets udgifter til el og gas er steget med 4,1 milliard kroner i andet halvår af 2021, vurderer Dansk Erhverv på baggrund af tal fra Energistyrelsen.

»Omkostningerne er steget, lønpresset er steget, efterspørgslen er kanonhøj. Så kommer det her med energipriserne. Økonomien bobler som en rystet sodavand. Der er en risiko for, at det hele bobler over,« siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, til Finans.

Power fik overskud i 2020 efter flere års underskud. De har i alt 21 butikker i Danmark, hvor man sælger alt fra telefoner til hårde hvidevarer.