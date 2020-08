'Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab.'

Kim Larsens udødelige pop-refrain fra 1986 burde gjalde ud af højtalerne, når man træder ind over dørtærsklen til en af Danmarks største elektronikforhandlere Power.

I hvert fald må Larsens lyrik passe til tankegangen blandt Powers ansatte, når de forsøger at finde hoved og hale i, hvorfor den hæderkronede danske elektronikvirksomhed Bang & Olufsen ikke længere ønsker deres produkter på Powers hylder.

Og slet ikke når B&O’s farverige højtalere og høretelefoner har carte blanche til at indgå i varekataloget hos konkurenterne fra Elgiganten og HiFi Klubben.

Power har solgt højtalere og hovedtelefoner som B&O PLAY, der ses her, gennem de seneste fire år. Men snart er det slut. B&O ønsker ikke længere, at deres produkter bliver solgt i Power.

Over for Finans har Power og Proshop, som er en stor online elektronikforhandler, luftet deres undren over Bang & Olufsens valg og fravalg.

Over for B.T. gør administrerende direktør i Power Jesper Boysen det samme:

»Jeg er ikke en sur, gammel mand. Det er ikke sådan, kritikken skal forstås. Men det er klart – og helt korrekt – at jeg er forundret over, at B&O ikke ønsker at sælge deres produkter hos os. Ud over deres egne specialvarehuse er vi deres største forhandler herhjemme.«

Jesper Boysen fortæller, at Power 'har sprøjtet B&O-produkter ud' og alene i år har haft en salgsfremgang på 40 pct. med Bang & Olufsens produkter.

Jesper Boysen, adm. direktør i Power.

Derfor er forundringen over B&O’s afvisning af Power også desto større:

»Vi læser jo også, hvad medierne skriver om deres udfordringer i forbindelse med indtjening, og derfor undrer det os, at man ikke har øje for dette. Vi har mange kunder – og mange kunder, der efterspørger B&O's produkter hver dag. Men det virker ikke til, at de er interesseret i dem,« siger Jesper Boysen.

Indtjeningsudfordringerne, som Power-direktøren refererer til, bliver bekræftet i Bang & Olufsens årsregnskab for 2019/20, som præsenterer et underskud før skat på 367 millioner kroner.

»B&O er dygtige til at komme med produkter, men hvis de satser på, at det er nok at smide en ny højttaler på gaden i endnu en pangfarve, så må jeg bare sige: Det er altså helt misforstået,« siger Jesper Boysen.

Må B&O ikke selv vælge, hvor de vil sælge deres produkter?

»Selvfølgelig må de det. Men jeg tænker, at der er en masse investorer, der gerne så, at indtjeningen blev øget. Det er der flere af vores andre store og professionelle leverandører som for eksempel Samsung og LG, der har forstået. De ved, at man skal være til stede, hvor kunderne er. Og Power har bare et andet kundeflow, end B&O har i deres egne specialbutikker. Hvis man altså kan finde dem.«

Er det et udtryk for arrogance, at B&O ikke ønsker at sælge deres produkter hos Power?

»Det skal jeg ikke vurdere. Men vi kigger ind i en manglende omsætning, hvor de prioriterer på en anden måde, end andre professionelle leverandører gør. I er ikke Louis Vuitton eller Gucci, må jeg bare understrege. Der er konkurrenter, der matcher jer rent teknologisk. Og også til langt billigere penge.«

Foto: JACOB GRONHOLT-PEDERSEN Vis mere Foto: JACOB GRONHOLT-PEDERSEN

Er Power ikke fine nok til B&O, tror du?

»Vi har handlet med B&O igennem de seneste fire år, og vi er i øjeblikket deres største kunde ud over deres egne forhandlere. Men hvis det handler om, hvem der er fine nok, og hvem der ikke er, så ved jeg det ikke. Men det skal man nok passe på med, hvis det er vækst, man står og mangler.«

Svarer ikke på kritikken

B.T. har været i kontakt med B&O, men de ønsker ikke kommentere kritikken fra Power.

De ønsker heller ikke stille op til et nyt interview, men henviser til de svar, de allerede har givet til Finans, hvor Thomas Jöhncke – der er landechef for B&O i Danmark – forklarer fravalget af blandt andre Power således:

»Vi skal tættere på vores multibrandforhandlere og vores Bang & Olufsen-butikker, så vi sammen sikrer, at vi leverer den rigtige kundeoplevelse og sælger endnu flere produkter. Det kræver dog, at vi prioriterer vores egne ressourcer bedre, fordi vi kan ikke være alle steder på samme tid.«

B&O's økonomiske kvaler er ikke blevet mere tålelige under coronakrisen, og som følge af covid-19 var 60 procent af virksomhedens monobrand-butikker på et tidspunkt lukket ned, ligesom hovedparten af medarbejderne arbejdede hjemmefra.