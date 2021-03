Poul Madsen blev for nylig far igen og vil bruge mere tid med familien. Han forlader post som chefredaktør.

Poul Madsen stopper som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, som han har stået i spidsen for de seneste 14 år.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

58-årige Poul Madsen begrunder sit stop med, at han for nylig er blevet far igen og gerne vil bruge mere tid med familien.

- Jeg står et helt nyt overraskende sted i mit liv, hvor jeg tidligere havde besluttet, at jeg VAR Ekstra Bladet. Nu vil jeg være Friedas far og Helenes mand, siger han til Ekstra Bladet.

Poul Madsens afløser bliver Pernille Holbøll. Hun kommer fra en stilling som digital chefredaktør. Derudover vil Kristoffer Eriksen fortsat være en del af chefredaktionen.

Selv om Poul Madsen stopper som chefredaktør, er det ikke et farvel til Ekstra Bladet. Her vil han fortsætte som debattør og skribent.

/ritzau/