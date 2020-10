Den danske pumpevirksomhed Grundfos har udpeget Poul Due Jensen som sin nye administrerende direktør.

Det oplyser Grundfos i en pressemeddelelse.

Udnævnelsen af Poul Due Jensen sker, efter at Mads Nipper tidligere i år valgte at forlade topchefposten for i stedet at starte hos energikoncernen Ørsted.

Poul Due Jensen har været ansat i Grundfos i en længere årrække og har siden 2015 været en del af den øverste ledelse.

Han er desuden barnebarn til Grundfos-stifteren af samme navn.

Ifølge Jens Moberg, formand for bestyrelsen i Grundfos, sker valget af Poul Due Jensen efter en proces, hvor en række "højt kvalificerede muligheder" blev vurderet.

Og her stod det ifølge bestyrelsesformanden klart, at Poul Due Jensen var det rigtige valg.

- Afgørende for beslutningen har været Pouls globale erfaring, stærke resultater, lederegenskaber og værdier.

- Vi er glade for, at Poul ønsker at påtage sig hvervet som CEO, og vi ser det som en mulighed for at bygge videre og accelerere på de flotte resultater, der er skabt de seneste år, siger Jens Moberg i pressemeddelelsen.

Ifølge Grundfos tiltræder Poul Due Jensen posten som administrerende direktør med det samme.

I starten af september oplyste Ørsted, at selskabet havde udpeget Mads Nipper som afløser for Henrik Poulsen, der ønskede at forlade sin toppost i Ørsted.

Dengang oplyste Ørsted, at Mads Nipper først ville tiltræde fra årsskiftet.