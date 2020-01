En stor spareplan forbedrer resultatet hos PostNord, som dog fortsat taber penge.

Selv om det seneste år har budt på fremgang, kommer PostNords danske del ud af 2019 med et driftsunderskud på 64 millioner kroner, viser årsregnskab.

Resultaterne er trukket op af en stor spareplan, som er blevet gennemført over de seneste år.

I forhold til 2018 er resultatet forbedret fra et minus på knap 300 millioner kroner.

Postselskabet har brugt milliarder på at fyre tusinde af ansatte, der i mange tilfælde var ansat som tjenestemænd.

PostNord i Danmark er de seneste år gået fra at være over 10.000 ansatte til den gode side af 6000.

Postselskabet har gennem mange år været presset af, at antallet af breve er faldet med 75 procent de seneste ti år.

I dag er fokus på at bringe pakker ud, men PostNord har fortsat opgaven med at sikre, at der kommer breve ud i hele landet, og det er en dyr omgang.

Kort før jul måtte Folketinget bevilge 100 millioner kroner til PostNord og dermed forlænge den eksisterende postaftale med et halvt år, så selskabet frem til 30. juni kan sikre, at der bliver delt breve ud i hele landet.

I øjeblikket er der forhandlinger i Folketinget om en ny postaftale, og her har flere partier åbnet for at sende opgaven i udbud, så andre virksomheder kan lægge billet ind på brevuddelingen.

Flere partier er desuden klar til splitte PostNord i en dansk og svensk del.

Den danske regering ejer i dag 40 procent af postselskabet, mens den svenske har 60 procent.

Transportministeriet vil senest i marts starte en undersøgelse af, hvad en skilsmisse vil koste.

/ritzau/