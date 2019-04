Postselskabet PostNord vælger at skifte både koncernchefen og finansdirektøren ud.

Et milliardminus for 2018 blev det sidste årsregnskab, som koncernchef i PostNord Håkan Ericsson og finansdirektør Gunilla Berg fik lov at præsentere. De to har mistet deres job, oplyser PostNord tirsdag.

- Tempoet i PostNords omstillingsarbejde er som følge af accelererende markedsændringer nødt til at stige endnu mere, siger bestyrelsesformand Christian Jansson i meddelelsen.

- Samtidig skal der fokuseres endnu mere på kernevirksomheden i de enkelte lande, fordi det er afgørende for at kunne opfylde kundernes behov og sikre langsigtet lønsomhed.

Ifølge Christian Jansson er der i bestyrelsen enighed om, at der er behov for nyt lederskab. Det er Håkan Ericsson ifølge pressemeddelelsen indforstået med.

I første omgang bliver chefen for PostNord i Sverige, Annemarie Gardshol, gjort til konstitueret koncernchef for hele det dansk-svenske foretagende.

- Den nye ledelse vil nu meget hurtigt i samarbejde med bestyrelsen udarbejde en plan for gennemførelse af de nødvendige omstillinger, siger hun i meddelelsen fra PostNord.

PostNord tabte i 2018 1,1 milliarder svenske kroner. Det var særligt den danske afdeling, der tabte penge i en grad, som den svenske ikke længere kunne udligne. I Danmark gav driften underskud på 1,4 milliarder svenske kroner.

Regnskabet indeholdt endda 1,5 milliarder svenske kroner i statsstøtte.

PostNord er ejet af den svenske og danske stat. Den svenske stat ejer 60 procent, mens den danske ejer 40. Hele koncernen har omkring 30.000 ansatte og en omsætning på 37 milliarder svenske kroner.

/ritzau/