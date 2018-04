PostNord i Danmark er stadig hårdt ramt og tabte små 200 millioner svenske kroner i første kvartal.

København. PostNord i Danmark er stadig en voldsom underskudsgivende forretning. Det viser regnskabet for PostNords første kvartal, der netop er offentliggjort.

Det viser, at PostNord Danmark tabte 199 millioner svenske kroner - 142 millioner danske kroner - på driften i de første tre måneder af 2017. Det er en spids mere, end der blev tabt i samme periode sidste år.

- I Communication Services faldt den sammenlignelige omsætning, fordi PostNord Danmarks brevmængder faldt med 16 procent som et led i omstillingen til ikke længere at tilbyde distribution af adresseløse reklamer og ugeaviser fra og med 2018, skriver PostNord i regnskabet.

Som led i en større omstilling har PostNord bedt om hjælp fra sine statslige ejere. Det har EU dog ikke godkendt endnu, hvilket koster PostNord dyrt.

- EU's godkendelse af finansieringen af den danske omstilling trækker desværre ud.

- Det betyder, at personalereduktioner ikke kan gennemføres som planlagt, hvilket medfører meromkostninger på cirka 30 millioner svenske kroner om måneden, skriver PostNord.

Omsætningen i den danske del af PostNord lød på 2006 millioner svenske kroner i første kvartal, et fald på 200 millioner svenske kroner i forhold til samme periode sidste år.

Den danske forretning lider voldsomt under hastigt faldende brevmængder og en struktur, hvor der er for mange ansatte på gamle kontrakter. Det betød, at PostNord Danmark i 2017 gav et negativt driftsresultat på over én milliard svenske kroner.

I takt med at borgere og myndigheder sender færre breve, bliver der skåret ned i hele PostNord. På to år er der blevet 3976 færre ansatte i PostNord samlet, så tallet nu lyder på 29.469.

I Danmark blev der i første kvartal sendt 16 millioner breve med A-post og 55 millioner breve med B- og C-post i de første tre måneder af 2018. I de første tre måneder af 2016 var tallene på henholdsvis 32 og 71 millioner breve.

Det samlede PostNord, der har aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge og Finland, omsatte for 9,1 milliarder svenske kroner i første kvartal og gav et driftsunderskud på 74 millioner svenske kroner.

