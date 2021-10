Salget af elbiler har nået endnu en milepæl.

Sportsbilgiganten Porsche's første helelektriske bil, Porsche Taycan, sælger nu bedre på verdensplan, end bilproducentens ikoniske flagskib Porsche 911.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Det har dog været et tæt kapløb mellem de to bilvarianter de første ni måneder af året. Porsche har således solgt 28.640 Taycan-biler til fabrikantens kunder, mens 'kun' 27.972 kunder har erhvervet sig sportsbilen 911.

B.T.'s brevkasseredaktør og mangeårige bilentuatiast, Mads Christensen, synes ikke salgstallene fortæller synderligt meget.

»Det er jo virkelig et ekstremt nichebaseret marked, hvilket salgstallene også fortæller. At Taycan har overhalet 911 er et nutidsbillede på moden. Intet andet. Det har ikke en skid med grøn omstilling at gøre.«

Som kæmpe bilentuatiatiast har han naturligvis selv prøvet Porsche Taycan.

»Den er fed. Rigtig fed. Men jeg vil til hver en tid vælge 911'eren. Det er en ikonisk bil for mig.«

Taycan-modellen har stadigvæk et stykke op til positionen som den mest populære Porsche-variant, der i øjeblikket er modellen Cayenne. Den er der solgt 62.451 af i de første ni måneder.

»Jeg er sikker på, det ikke kommer så vidt. For det første er den simpelthen for dyr til at blive en 'favoritbil'. For det andet så har vi stadig problematikken med distancen per opladning, der i manges tilfælde er for kort – inklusiv mig selv,« siger Mads Christensen.

Han er i tvivl, om han kunne finde på at erhverve sig en Taycan selv.

»Ikke som tingenes tilstand er lige nu. Jeg kører flere hundrede kilometer om dagen, og der er den ikke særlig praktisk, hvis du altså ikke ønsker nogle 'lange' pauser i løbet af dagen. Hvis jeg boede i mit hus i Vedbæk og arbejdede på et fedt advokatkontor i København, kunne jeg nok godt finde på det.«

Porsche Taycan blev lanceret i 2019, hvor den blev udset til at være konkurrent til Teslas Model S Sedan, der er en af Teslas dyreste modeller.

Porsche led dog et stort tilbageslag i juni, da de måtte tilbagekalde 43.000 biler grundet et softwareproblem, der betød et pludseligt tab af kraft i motoren.

I Danmark er salget af elbiler ligeledes i vækst. Hver femte solgte bil i august var en elbil, mens yderligere en femtedel var plug-in-hybridbiler. Det tal var endda steget i september, hvor 45 procent af nybilsalget nu er elbiler og plug-in-hybrider. Det viser tal fra De Danske Bilimportører, skriver Finans.

Fremgangen er da også tydelig at spore på det seneste års salgstal. I første halvår af 2021 udgjorde elbiler og opladningshybridsbiler 26,8 procent af det samlede bilsalg. I samme periode i 2020 var det tal 9,1 procent. Det viser tal fra Bilstatistik.

Den billigste Porsche Taycan koster lige under en million kroner i Danmark.