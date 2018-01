Fra maj kan folk, der gæster Lalandia i Billund, opleve en ny attraktion.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Byggetilladelsen er udstedt til en sandskulpturpark, der skal bygges på det grønne areal foran Lalandia.

»Det er med stor glæde, at vi kan løfte sløret for vores nye attraktion, som kommer til at tilføre Lalandia et nyt og spændende element. Sandskulpturparken kommer til at ligge i tilknytning til vores nye Espresso House, der åbnede sidste år, og dermed får vi yderligere aktiveret vores udendørs område,« siger Jan Harrit, direktør i Lalandia, i en pressemeddelelse.

Temaerne for skulpturerne i parken vil variere fra år til år, og i 2018 vil temaet være 'vilde dyr'. De vil være udført af en række europæiske kunstnere, som vil udforme dem i løbet af de kommende måneder.

Udover at være kendt for at være et vandland har Lalandia også legelandet 'Monky Tonky Land', minigolf, sportshal, wellness og bowling på menuen for danske familier.

Lalandia i Billund blev indviet i foråret 2009.