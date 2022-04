Er du mest til vietnamesiske bowls eller mexicanske tacos – eller noget helt tredje?

Du kan få det hele på Aarhus Street Food – måske er det netop det, der lokker mange gæster til.

I hvert fald går det forrygende for det aarhusianske madmarked, der kom ud af 2021 med rigtig gode tal på bundlinjen.

Det blev nærmere bestemt til et overskud på 5,3 millioner kroner, viser virksomhedens seneste regnskab.

Til sammenligning var tallet knap 3,3 millioner kroner i 2020 – der er altså sket en økonomisk fremgang på omkring to millioner kroner.

Til mediet FørevareWatch fortæller Street Food-direktøren, at de har måttet genopfinde sig selv for at holde sig oven vande gennem pandemien.

»Hver gang der kom nye restriktioner, lå vi med røven i vandskorpen, men det tvang os også til at finde på nye tiltag i forretningen. Det betyder også, at der har været tale om to tunge investeringsår,« siger Britt Vorre, administrerende direktør i Aarhus Street Food, til mediet.

Direktøren håber, at man i 2022 vil nå samme høje niveau som i 2019, altså før pandemien.

Her var der hele 10,4 millioner kroner på bundlinjen.

Faktisk tror hun, at de kan slå den rekord med fem procent – dog alene baseret på hendes mavefornemmelse.

Aarhus Street Food slog første gang dørene op i august 2016 i DSB's gamle busgarager ved rutebilstationen.