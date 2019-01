Med gratis kaffe og wifi til passagererne har busselskabet sortbillet.dk fragtet massevis af danskere på tværs af Danmark, men det er slut nu.

‘Vi har stoppet vores ruter med udgangen af 2018. Fremover er der ingen billetter til salg,’ skriver virksomheden på sin hjemmeside.

På Facebook lyder beskeden til kunderne, at busselskabet ‘Pendulfart’ fremover vil stå for salg og support.

‘Alle chauffører glæder sig til at køre Jer en masse kilometer til nye og spændende byer i 2019, og kundeservice glæder sig til at hjælpe Jer godt på vej,’ står der på Facebooksiden, hvor logoet nu er skiftet ud.

I stedet for det genkendelige sortbillet-logo - et prisskilt med sloganet ‘det er ok at køre sort,’ er Facebooksiden nu iklædt de blå farver fra ‘Pendulfart'.

Men til trods for beskeden om, at kunder kan søge ‘support’ hos Pendulfart, har flere kunder ikke fået svar på, hvad de skal stille op med tilgodehavender.

25-årige Tilde Lindgren har ofte kørt fra Aarhus til København med Sortbillet

Men pludselig opdagede hun, at den mulighed nu er lukket.

Og derfor ved hun ikke, hvordan hun er stillet med sit tilgodehavende på 70 kroner, selvom det er en uge siden, hun skrev til busselskabet.

»Det er da træls. Det er kun 70 kroner, men det ville da blive til en tur,« siger hun.

B.T. har kontaktet Pendulfart for at få afklaret, hvordan kunder med tilgodehavender er stillet.

Men direktør for Colourtours, der står bag Pendulfart, Morten Secher, er ikke vendt tilbage på B.T.’s henvendelse.

Det har heller ikke været muligt at få kontakt til direktør i Sortbillet, Carsten Rasmussen.

Af regnskabet for Sortbillet, der er underskrevet af Carsten Rasmussen 2. januar 2019, fremgår det, at busselskabet har haft et problematisk år.

‘Resultat af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat før skat på 595.000 kroner,’ står der.

‘Resultatet har ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året, og anses for utilfredsstillende,’ står der videre.