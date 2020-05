Sidste år åbnede den italienske Zirafi-familie restauranten Pizza Hytten på Guldsmedgade i Aarhus.

Det har været en stor succes - og nu ekspanderer Pizza Hytten. Voldsomt, endda.

Ifølge Århus Stiftstidende er fire - måske fem - nye restauranter på vej alene i Aarhus.

Zirafi-familien med de sicilianske rødder har også planer om at indtage resten af landet og gøre Pizza Hytten til et franchise.

»Vi vil være de bedste i Danmark. Vi tror virkelig på, at vi vil få success med vores nye butikker, da vi vil holde den helt samme høje standard, som den de forventer at få fra vores butik på Guldsmedgade. Vi har stort fokus på, at man kan regne med, at pizzaen er lige god i alle vores butikker,« siger leder af Pizza Hytten på Guldsmedgade, Luciano Zirafi, til Århus Stiftstidende.

Af Pizza Hyttens hjemmeside fremgår det, at der også er en restaurant på vej i både København og Aalborg.

Den ekspanderende restaurant bliver til en kæde, når den anden Pizza Hytten åbner på Frederiks Allé i Aarhus 1. juni.

15. juni bliver to til tre, når restauranten på Mejlgade åbner. Derudover kommer der nye restauranter i Trøjborg Centeret, på Sønder Allé og der er også planer om en femte Pizza Hytten i Aarhus på Jægergaardsgade.