Det begyndte som noget, han arbejdede på og udviklede i sin fritid. Siden har det vokset sig til en millionforretning.

Nu har nordmanden Håkon Bertheussen, der står bag det Scrabble-lignende mobilspil 'Wordfeud', endnu engang fået et rekordoverskud.

Det skriver det norske medie E24.

Sidste år omsatte hans IT-selskab, som Wordfeud hører under, for knap 56 millioner norske kroner (svarende til omkring 39 millioner danske kroner). Det er 12,5 millioner danske kroner mere end året før.

Samtidig endte driftsresultatet på 32 millioner danske kroner sidste år, hvilket er en ny rekord for selskabet, da det er 10 millioner danske kroner mere end året før.

Håkon Bertheussen udviklede 'Wordfeud' tilbage i 2010. Til VG fortalte han året efter, at han havde sagt sit job op for at begynde at arbejde fuldtid med spillet, der er en videreudvikling af brætspillet Scrabble.

»At det skulle blive så stort, det havde jeg alligevel ikke forestillet mig,« sagde han i den forbindelse.

Det er gennem reklameindtægter, at 'Wordfeud' tjener sine penge.