Millionerne vælter ind i Skagen. Det kan ikke rigtig siges på andre måder.

Badehotellet Ruths Hotel har nemlig præsenteret et regnskab, hvor man kan se, at tingene går den rigtige vej.

Her kan man læse, at hotellet er kommet ud med et overskud på lidt mere end to millioner kroner. Det skriver Finans.dk.

Det svarer til en stigning på 10 procent sammenlignet med sidste år.

Generelt set er det gået virkelig godt siden 2010, hvor hotellet for alvor var i krise.

Dengang havde man et underskud på 12,5 millioner kroner.

Men direktøren Peter Christian Bühlmann Jensen lovede at få vendt situationen til et økonomisk overskud, og det er nu sket.

Det er også en medvirkende årsag til, at han nu giver posten som direktør videre til Tom Boye.

»Jeg er utrolig stolt af resultatet, som jo betyder, at jeg trygt kan overlade driften til hotellets nye direktør Tom Boye, der er klar til at tage over her fra den 1. juni,« har Peter Christian Bühlmann Jensen udtalt til Horesta.

Tom Boye kommer fra en stilling hos Montra Skaga i Hirtshals og Hanstholm.

Siden de røde tal i 2010 har hotellet investeret mere end 34 millioner kroner i vedligeholdelse og renovering, og det har altså givet pote.

Omsætningen har været på mere end 12 millioner kroner. 70 procent af omsætningen kommer over sommeren.