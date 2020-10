Elbilproducenten Tesla regner med at levere 500.000 biler til kunderne i løbet af 2020.

Teslas overskud i tredje kvartal - juli, august og september - er mere end dobbelt så stort sammenlignet med samme periode året før.

Det viser elbilproducentens regnskab for det seneste kvartal, som er offentliggjort onsdag aften dansk tid.

Overskuddet er steget til 331 millioner dollar - cirka 2,08 milliarder kroner - fra 143 millioner dollar året før.

Det er femte kvartal i træk med overskud for den amerikanske elbilsgigant.

Tesla har også haft en stor stigning i omsætningen i tredje kvartal. Den er steget med knap 40 procent.

Årsagen er blandt andet ifølge Tesla "en fortsat stigende interesse i vores biler".

Tesla holder fast i sin forventning om at levere 500.000 biler til kunderne i 2020. I det forgangne kvartal leverede Tesla 139.000 biler, hvilket er selskabets hidtidige rekord.

I den periode er der noteret en stigende interesse i den billigste af bilproducentens biler, Model 3.

Målet om at levere 500.000 biler i 2020 er dog "blevet sværere" at nå, oplyser Tesla. Hvis målet skal nås, skal Tesla levere mere end 180.000 biler inden årets udgang.

Koncernen oplyser også, at den har likviditet nok til at gennemføre sine produktplaner de kommende år.

Likviditet er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte.

Teslas aktie er steget med mere end 400 procent i 2020.

Bilproducentens stifter og administrerende direktør, Elon Musk, lagde i september op til, at Teslas biler i fremtiden bliver billigere.

Ved at sænke produktionsomkostningerne skal bilerne ned i et andet prisleje, end de er nu. Men det kan tage tre år eller flere at nå målet, lød det fra Elon Musk.

Helt afgørende for at få prisen ned er udviklingen af en ny type batterier, der vil være kraftigere, holde længere og ifølge Musk være halvt så dyre, som selskabets nuværende batterier.

Mens prisen på elbiler er faldet de seneste år på grund af forbedringer af batterier, så er det stadig dyrere at købe en elbil end en konventionel bil.

Batteriet skønnes at udgøre mellem en tredjedel og en fjerdedel af omkostningen ved en elbil.

