Når brugere af deleøkonomi oplever problemer, ved de ikke, hvor de skal gå hen. Det skal løses, mener økonom.

På kort tid er deleøkonomiske tjenester som Airbnb og GoMore blevet utroligt populære blandt flere i befolkningen.

Faktisk er antallet af borgere, der benytter deleøkonomier, mere end femdoblet på bare fem år. Det viser en måling, som YouGov har foretaget for Nordea.

Ifølge målingen har 20 procent i løbet af det seneste halve år benyttet andres ting eller lejet eksempelvis egen bil eller bolig ud.

For fem år siden var det blot tre procent, der havde det.

Undersøgelsen viser også, at fem procent af de omkring 925.000 borgere, som har brugt deleøkonomi i løbet af det seneste halve år, er løbet ind i større problemer som skader på ting eller juridiske tvister.

Det er uheldigt, for de, der oplever problemer, har i øjeblikket ikke et sted at gå hen med deres problemer, siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea.

- Det er rigtig synd, for det gør, at det afholder andre fra at kaste sig ind i deleøkonomi.

- Vi ved, at der findes mange, som egentlig gerne vil bruge deleøkonomi, men som holder sig tilbage. For hvis det går galt, så er det lige nu uklart, hvem der kan hjælpe en med at få det, man har betalt for, siger hun.

Dårlige oplevelser kan være en af årsagerne til, at undersøgelsen også viser, at borgerne kun har benyttet en deleløsning tre gange i løbet af det seneste år, eller at de i det hele taget holder sig langt væk fra deleøkonomi.

Derfor mener Nordeas forbrugerøkonom, at der er behov for enten en frivillig eller obligatorisk ordning, hvor brugerne kan få løst deres problemer.

Det bakkes op af Dansk Standard, Danmarks standardiseringsorganisation, som udvikler og udgiver standarder, der er frivillige, fælles retningslinjer.

- I takt med at deleøkonomi bliver mere og mere udbredt, så er der brug for nogle fælles retningslinjer til de mange forskellige deleøkonomiske platforme og tjenester.

- Det er der for at kunne sikre brugerens rettigheder og skabe noget tillid til deleøkonomiske tjenester, fortæller Lisa Olufsen Klæsøe, presseansvarlig hos Dansk Standard.

Undersøgelsen fra YouGov er baseret på 1010 interviews med personer på 18 år eller derover.

/ritzau/