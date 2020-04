Afdelingsmødet med kollegerne. Fitness-træningen. Undervisning i dansk og matematik. Fredagsøllen efter fyraften.

Videotjenester som Zoom og Teams klarer det hele under coronakrisen, hvor alt lige fra arbejdspladsen, skoledagen til påskefrokosten og gudstjenesterne er blevet digital.

Videotjenester som Microsoft Teams og Zoom har da også oplevet et sandt boom under coronakrisen med mange nye brugere.

Der er dog blot det men, at Zoom har været plaget af en række sikkerhedsbrud, hvor udefrakommende har hacket sig ind i brugernes opkald og delt indhold i videokonferencerne.

A student takes online classes at home, with his companions, using the Zoom APP during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in El Masnou, north of Barcelona, Spain April 2, 2020. REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA Vis mere A student takes online classes at home, with his companions, using the Zoom APP during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in El Masnou, north of Barcelona, Spain April 2, 2020. REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA

Nu skriver mediet Business Insider, at it-sikkerhedsfirmaet Cyble har fundet cirka 500.000 hackede Zoom-konti med loginoplysninger på den del af nettet, hvor kriminelle foretager mere lyssky aktiviteter - det såkaldte 'Dark Web.'

Loginoplysningerne formidles videre i forskellige fora for hackere. Nogle gange er de gratis. Andre gange koster det blot ganske få øre at få fat i et hacket kodeord.

Flere af de hackede konti har forbindelse til en række amerikanske universiteter, uddannelsesinstitutioner og større virksomheder.

Derfor anbefaler Zoom nu, at brugerne altid registrerer sig med en ny kode fra hver enhed, de bruger, når de opretter en konto til Zoom eller andre tjenester.