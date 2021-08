Den populære bagel-kæde The Bagel & Co er kommet i problemer, da en af kædens filialer har modtaget en sur smiley efter et kontrolbesøg i juli.

Der er tale om filialen, der har beliggenhed inde i Magasin i København, som tilsyneladende har problemer med at efterleve Fødevarestyrelsens regler.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det var under et kontrolbesøg den 29. juli, at Fødevarestyrelsen oplevede en utilfredsstillende fødevareopbevaring.

THE BAGEL CO. I GOTHERSGADE. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere THE BAGEL CO. I GOTHERSGADE. Foto: BAX LINDHARDT

Af anmærkninger var der blandt andet, at køleskabets lufttemperatur lå på mellem 9,4 og 10,3 grader, hvilket er cirka dobbelt så højt end de fem grader, som lufttemperaturen maksimalt må være i køleskabe, hvor der opbevares letfordærvelige fødevarer.

Også kernetemperaturerne i fødevarerne i køleskabet var højere, end fødevareloven tillader.

Heriblandt kædens pulled pork, der bliver brugt som pålæg i kædens bagels. Her lå temperaturen på 11,2 grader. Også filialens kalkunpålæg og bacon havde en for høj temperatur.

Temperaturoverskridelserne medførte, at fødevarerne blev kasseret under kontrolbesøget.

Ifølge kontrolrapporten havde filialen også en køleskabslåge, der ikke kunne lukke ordentlig samt en køledisk, der var helt slukket på trods af, at der var mad inden i det.

Bagelbutikkens egenkontrol fik også dumpekarakter af Fødevarestyrelsen.

Fødevareloven siger, at fødevarevirksomheder skal have et system til løbende at sikre, at maden, de sælger, er i orden, så lovgivningen bliver overholdt, og fødevarerne ikke er sundhedsskadelige.

Under kontrolbesøget konstaterede Fødevarestyrelsen dog, at bagelbutikkens egenkontrol var uigennemskuelig og utilstrækkelig, selvom The Bagel Co. ved et tidligere kontrolbesøg tilbage i juni havde fået indskærpet, at de skulle få styr på egenkontrollen.

Birthr Thygensen Bagel & co på strandvejen i Hellerup Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere Birthr Thygensen Bagel & co på strandvejen i Hellerup Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

På trods af de mange anmærkninger er The Bagel & Co. ikke enig i den vurdering Fødevarestyrelsen har givet.

»Produktet er forkogt og derfor mener vi ikke, der bør udføres dokumentation for opvarmning og nedkøling. Derfor er der ikke lavet risikoanalyse. Fremover vil vi ikke opvarme og nedkøle, men kun lune det på kundens bestilling,« er bagelbutikken citeret for i kontrolrapporten som svar på Fødevarestyrelsens kritik.

Og i et skriftligt svar til TV 2 Lorry skriver direktør i The Bagel Co., Birthe Thygesen:

»Vores ellers udmærkede medarbejder den dag i Magasin havde desværre glemt at lukke en låge til køleskabet, og han havde ligeledes glemt at tænde for køledisken. Det blev af Fødevarekontrollen vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Dog blev al kasseret grundet for høje temperaturer.«

The Bagel & Co. har i alt otte bagelbutikker i Danmark. Hovedparten af dem har beliggenhed i København.

Det er kun halvdelen af kædens bagelbutikker, der har en elite-smiley, som man får ved fire storsmilende smiley'er i træk samt nul sanktioner inden for de seneste 12 måneder.

Den første The Bagel & Co.-butik blev åbnet i 1997 i Gothersgade i København.