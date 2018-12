En besked fra en bekendt fredag aften gjorde Anne Kierkegaards fødselsdagsplaner aldeles usikre. Restaurant Grønningen, hvor hun ville fejre sin runde dag, er lukket med øjeblikkelig varsel.

»Det skete meget brat, og jeg er rigtig ærgerlig over, at jeg nu står med min 50 års fødselsdag og ikke ved, hvor jeg skal holde den,« siger Anne Kierkegaard til B.T.

Restaurant Grønningen i Kolding meddelte fredag aften, at de lukker som følge af en konflikt med Zleep Hotel, hvor de lejer sig ind i deres lokaler.

Restauranten, der ligger ved Legeparken i Kolding, havde ellers kunne se frem til et travlt forår, hvor de var fuldt booket i maj til konfirmationer, mens Anne Kierkegaard skulle have holdt fødselsdag dér i marts for 40-50 mennesker.

»Det er da træls, at det går ud over os. Men jeg tror, det er endnu værre for dem, der står med konfirmationer, som de har booket lokaler til flere år i forvejen. Det er ikke sikkert, de kan finde noget nyt,« siger Anne Kierkegaard.

Anne Kierkegaard modtog beskeden om lukningen gennem en bekendt. Lørdag har hun været i kontakt med Grønningen om bookingen, der er blevet aflyst. Ligeledes skriver restauranten på deres Facebook-side, at de over julen vil kontakte deres gæster.

'Vi vil naturligvis kontakte alle, der har reserveret arrangementer og beklageligvis annullere dem alle sammen, da hotellet ikke ønsker, at vi overdrager dem ordrebogen til eventuelle nye forpagtere af restauranten,' skriver Grønningen på Facebook.

Flere brugere skriver på Facebook, at de ligesom Anne Kierkegaard er kede af, at Grønningen lukker. En skriver bl.a.:

'Ej, altså. I har lavet rigtig dejlig mad og af super kvalitet. Held og lykke et andet sted. Det er en barsk verden vi lever i,' skriver brugeren Merete.

At restauranten lukker skyldes ifølge JydskeVestkysten, at forpagterne er endt i en konflikt om økonomi med Zleep Hotels, som de har lejet lokalerne af.

»Helt kort består konflikten i, at vi i sommer leverede mad til Zleep-hotellet i Billund. Zleep ønsker kun at betale for den mad, der er blevet solgt, og vi ønsker betaling for alt den mad, vi har leveret,« siger Søren Christensen, der sammen med Jonas Ladefoged har været på forpagter af restauranten siden 1. april 2017, til jv.dk.

Da forpagterne bor på Fyn, har de ifølge Anne Kierkegaard meldt ud, at de ikke kommer til at leje sig ind andre lokaler i Kolding.

Derfor må hun nu bruge sin juleferie på at kigge efter andre steder.

»Alle restauranter har enten lukket eller travlt i juleferien, så jeg får noget tid til at tænke over, hvad der så skal ske,« siger Anne Kierkegaard.