Danskerne har taget mange amerikanske traditioner til sig, og udsalgsdagen Black Friday er en af dem.

Men hos den kendte danske møbelvirksomhed Sofacompany (tidligere Sofakompagniet, red.) har man valgt en anden tilgang.

'I samarbejde med organisationen Trees for the Future planter Sofacompany træer i stedet for at give rabatter,' lyder det blandt andet i en pressemeddelelse.

Sofacompanys mål er at blive førende på bæredygtighed inden for få får. Det vil man blandt andet gøre ved at ændre på folks forbrugsvaner.

Der bliver solgt fem træer i Kenya for hvert solgte møbel i samarbejde med Trees for the Future.

'I protest mod Black Friday øger de nu antallet til 50 træer frem til 1. december,' skriver Sofacompany

Allerede inden udgangen af 2020 har Sofacompany sat sig et mål om at plante 250.000 træer.

Administrerende direktør Henrik Andersen mener, at der er for meget varm bæredygtigheds-luft. Han mener, at der er mange, som i den grad ikke sætter handling bag ordene, når det kommer til bæredygtighed.

Synes du, at Black Friday er et fedt koncept?

Direktøren tror, at deres initiativ kan være med til at skabe ringe i vandet, så andre danskere stiller højre krav til de andre brands, som de handler hos.

»Det går stærkt hos Sofacompany. Vi asfalterer, mens vi kører, når det gælder bæredygtighed. Og vi er ikke bange for at sige højt, at vi er langt fra målet om at blive førende på området inden for få år,« siger han og fortsætter:

»Netop derfor føler vi os også forpligtede til at gå imod fænomener som Black Friday og kunstigt opskruede priser med tilsvarende kunstige rabatter. Vi tror på, at fordi vi taler højt om bæredygtighed og sætter handling bag ordene, udfordrer vi både os selv og andre virksomheder til at gøre mere hurtigere.«

