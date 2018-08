Den populære madspildsapp Too Good To Go, hvor du som kunde kan købe billige madvarer fra bagere, supermarkeder, restauranter og meget mere, åbner nu deres egen fysiske butik på Frederiksberg.

Too Good To Go-appen fungerer på den måde, at man sent på dagen kan afhente butikkernes restvarer, som man har bestilt og betalt for om morgenen, men i butikken vil det være grossister og producenter, der leverer deres overskudsvarer, hvorefter man kan hente dem i butikken. Allerede har virksomheder som Urtekram, Knorr og Santa Maria tilmeldt sig.

Det skriver Too Good To Go i en pressemeddelelse.

En stor del af den populære madspilsapp er overraskelseselementet i, at du om morgenen bestiller en pose, som du ikke kender indholdet af, men som du kan hente senere på dagen. I butikken bliver det samme koncept, men forskellen er blot, at du skal hente poserne fra eksempel Santa Maria i den fysiske butik, hvor de alle bliver leveret. Grossisterne og producenter vil levere varer, der af den eller anden grund ikke kan sælges i butikkerne. Det kan eksempelvis være, fordi etiketten sidder skævt.

Men det er ikke det eneste formål med butikken:

'På det nye afhentningssted kan man få gode tips til at ændre sine vaner derhjemme, og vi vil også invitere studerende til at komme her og få hjælp til opgaver om madspild. Ambitionen er at skabe en hel bevægelse mod madspild,' fortæller Mette Lykke, administrerende direktør i Too Good To Go, i pressemeddelelsen.

Den nye butik ligger på Nyelandsvej 21C på Frederiksberg og åbner op onsdag den 8. august.

Appen er populær og har næsten fem millioner brugere fordelt på otte lande, men ikke alle er tilfredse. Tilbage i juni bragte B.T. historien om en række Too Good To Go-brugere, der brokkede sig så voldsomt til en bager over indholdet af poserne, at bageren meldte sig ud af ordningen.