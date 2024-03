Bitcoin er steget 45 procent i værdi alene i februar, hvilket er den største månedlige stigning siden 2020.

Kryptovalutaen bitcoin oplever seriøs medvind i disse uger.

Onsdag toppede værdien i knap 64.000 dollar svarende til 440.000 kroner. Ikke siden rekordåret 2021 har den ligget højere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alene i februar er værdien skudt i vejret med omkring 45 procent, hvilket er den største månedlige stigning i over tre år.

En del af forklaringen skal ifølge Reuters findes i, at det for første gang er blevet muligt at handle med indeksfonde kendt som ETF'er, der følger bitcoin, på de amerikanske børser.

Det besluttede det amerikanske børstilsyn, SEC, i begyndelsen af året.

En investeringsfond er kendetegnet ved, at den typisk ejer en bred vifte af eksempelvis aktier, som investorer kan købe andele i frem for enkelte aktier.

Med indeksfondene vil private investorer for første gang kunne investere i bitcoin uden at investere direkte i kryptovalutaen.

Bitcoin beskrives af mange som den mest kendte kryptovaluta, der findes.

Det er en slags digital valuta, der fungerer uafhængigt af eksempelvis banker og stater.

Ligesom med almindelig valuta som kroner og dollar kan man handle med kryptovaluta og spekulere i deres værdi.

Havde der været tale om et hvilket som helst andet marked, ville det formentlig være i "gå ikke i nærheden af den boble"-kategorien.

Sådan siger Matt Sampson, der er senioranalytiker hos børsmæglerselskabet City Index ifølge Reuters.

- Men bitcoin er tilbage i sin parabolske fase uden nogen umiddelbare tegn på en top, siger han.

/ritzau/