Københavns måske mest populære frokostrestaurant, Restaurant Palægade, er gået konkurs.

Restaurant Palægade er kendt for sit lækre smørrebrød og gode anmeldelser, men nu er det altså slut med klassisk smørrebrød med et moderne twist.

Det skriver Berlingske.

For en måneds tid siden blev restauranten raseret af en brand, og da forsikringsselskabet ikke vil dække skaderne, må ejerne give op.

Restaurant Palægade. (Arkivfoto) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Branden startede nemlig i noget selvantændelig linolie, som et par tjenere havde brugt til at behandle bordene i restauranten med.

Derfor mener forsikringsselskabet, at branden var selvforskyldt.

Det betyder, at restauranten nu ikke kan få dækket skaderne på omkring 10 millioner kroner.

Med så stort et tab er eneste udvej en konkurs.

Der er store ødelæggelser i restauranten som følge af branden. (Foto: Jeppe Elkjær)

Sidste år blev Palægade kåret til Byens Bedste frokostrestaurant af Berlingske.

Samme avis skrev i en artikel om de bedste smørrebrødsrestauranter følgende om Restaurant Palægade.

'Da Restaurant Palægade åbnede, blev det i forvejen høje smørrebrødsniveau i København lige løftet endnu en tak – og standarden er ikke gået ned siden åbningen. Palægade skuffer aldrig.'

'Det skinner igennem på tallerkenerne, at det blandt andet er de dygtige folk bag Michelin-restauranten Formel B, der trækker i trådene bag kulissen. Og som et ekstra plus har sommelier Simon Olesen udarbejdet et vinkort, der kan gå godt til det vidunderlige smørrebrød.'