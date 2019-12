Chokoladeproducenten Ferrero, der bl.a. står bag den populære chokolade Ferrero Rocher, bliver lige nu beskyldt for at få sine hasselnødder fra leverandører, der gør brug af børnearbejdere.

Det er menneskerettighedsgruppen WeMove, der står bag beskyldningerne, skriver The Guardian.

Beskyldningerne er kommet efter en video lavet af WeMove og Center for Børns Rettigheder. Den skulle vise børn, der påstår at arbejde op til 12 timer om dagen med at høste hasselnødder.

Ferrero køber omtrent 30 pct. af sine hasselnødder fra tyrkiske leverandører,

Den populære chokoladeproducent har svært ved at bevise, at leverandørerne ikke gør brug af børn i arbejdet med at høste nødderne.

Tyrkiet har de seneste år haft problemer med børnearbejde. Ifølge Center for Børns Rettigheder i Tyrkiet mistede ca. 67 børn og teenagere livet, mens de arbejdede, i 2018.

I en officiel udtalelse til The Guardian erkender Ferrero problemet med børnearbejde i Tyrkiet.

Virksomheden er fast besluttet på at forhindre brugen af børnearbejde i deres forsyningskæde.