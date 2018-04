Søstrene Grenes hovedkontor har fået en bøde på 40.000 kroner af Fødevarekontrollen på grund af sjusk med fødevarer.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den populære butikskæde fik bøden, fordi den fortsatte med at sælge tortilla-chips med udeklareret gluten, som kan være farlige at spise for allergikere, efter at de var blevet advaret om fejlen.

Den 21. februar blev Søstrene Grenes hovedkontor advaret om problemet, men først to dage senere gav de butikkerne besked på at fjerne tortilla-chipsene fra hylderne, fremgår det af en kontrolrapport ifølge Ekstra Bladet.

'Som det fremgår af kontrolrapporten, har vi ikke fået fjernet tortillachipsene rettidigt fra vores hylder. Dette beklager vi meget. Grunden til, at det skete, er, at vi stod lige midt i at ændre kommunikationsgangene mellem hovedkontoret og butikkerne, hvor der blandt andet skulle indføres et nyt ekstranet,' skriver Søstrene Grenes kvalitetschef Liv Vestergaard til avisen.

Hun fortæller videre, at Søstrene Grene efter fejlen har indført en ny procedure for tilbagekaldelser, som skulle garantere, at fejlen ikke kommer til at gentage sig.