Selvom Burger Shack er kommet flyvende fra start, siden restauranten åbnede i København i juni, må folkene nu erkende, at det københavnske eventyr er stødt på udfordringer.

Ikke på grund af de manglende kunder. Men på grund af naboerne.

Siden åbningen i juni har beboere nær den 50 kvadratmeter store restaurant i Carlsberg Byen nemlig været plaget af røg.

»Restauranten ligger lidt i en vindlomme, så vi investerede allerede fra start 500.000 kroner i et ventilationssystem. I alt har vi brugt 700.000 kroner på problemet,« fortæller direktør Christoffer Kjærholm.

Han understreger desuden, at hans oplevelse er, at dialogen med de ramte naboer har været god.

Men problemet har ikke kunnet løses, og det tager folkene bag Burger Shack nu konsekvensen af og flytter:

»Røgen er ikke et problem inde på restauranten, så det er ren hensyntagen til naboerne - vi skal helst være en restaurant, man gerne vil ligge i nærheden af.«

Christoffer Kjærholm fortæller, at lejekontrakten til det nye sted allerede er underskrevet.

Og der er gode nyheder til de beboere i Carlsberg Byen, der helst ikke vil undvære kædens burgere og fritter:

Restauranten rykker nemlig kun 75 meter væk. Men til et sted, hvor der er styr på osen, så den ikke kommer til at genere nogen.

For det er nemlig umuligt for Burger Shack at levere varen uden lidt ekstra os, fortæller Christoffer Kjærholm:

»Grunden til, at det ryger så meget, er, at vi griller vores burgere manuelt. Og fordi kvaliteten på kødet er høj, er der også meget saft i, og det danner bare meget røg.«