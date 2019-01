Det politiske nej til Ørsteds salgsplaner for Radius er ikke aktiemarkedets kop te, da det giver risiko.

Investorer i Ørsted kan ifølge investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen forvente en skidt mandag morgen, når aktiemarkedet åbner. Det politiske nej til salget af elforretningen Radius giver nemlig både politisk uro og færre kommende milliarder i Ørsteds kasser.

Allerede i juni 2018 meldte Ørsted, at man ville frasælge Radius og dets over en million elkunder på Sjælland. Selskabet var langt fremme i forhandlingerne med potentielle investorer og salget rygtedes at give et tocifret milliardbeløb.

- Når politikere leger økonomer og spiller med deres ejerandele, så påvirker det risikopræmien. For det betyder, at firmaet ikke bare har de normale muligheder og forhindringer, men også skal agere fra et politisk aspekt, siger Per Hansen.

Salget er faldet politisk, da Socialdemokratiet og SF har trukket deres støtte til processen. Partierne vil have, at en kommende ejer af Radius enten skal være forbrugerne selv eller indgå i en konstruktion, hvor staten ejer over 50 procent af aktierne.

Det betyder, at værdien af Radius er blevet mindre for en potentiel køber, og dermed også for Ørsted og Ørsteds aktionærer.

- Enten kommer der ikke noget salg, eller også kommer der et salg med så mange betingelser, at prisen vil blive lavere, end hvad man regnede med.

- Det er den virkelighed, investorerne skal forholde sig til, siger Per Hansen.

Han understreger samtidig, at pengene fra salget delvist skulle gå til Ørsteds grønne omstilling, men også til investorerne i form af en øget udbetaling af udbytte.

- Man har snakket om, at det ikke var urealistisk med en ekstraordinær udlodning i forbindelse med salget, der bragte den samlede udlodning for 2018 op på et tocifret milliardbeløb, siger Per Hansen.

Han forventer, at aktierne i Ørsted vil falde tre til fem procent mandag.

- Jeg tror ikke, at internationale investorer vil gå i panik over dette her. Radius er en lille del af forretningen, der i langt højere grad består af grøn energi uden for Danmark, siger Per Hansen.

En aktie i Ørsted kostede dagen før salgsplanerne blev præsenteret i juni 2018 375 kroner. Fredag ved børslukketid kostede en Ørsted-aktie 445 kroner svarende til en markedsværdi på 187 milliarder kroner.

/ritzau/