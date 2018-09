Ifølge Berlingske Business vil et politisk flertal skærpe bødestraf for brud på hvidvasklov markant.

København. Et stort flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er ifølge Berlingske Business klar til at syvdoble bødestørrelsen ved overtrædelser af hvidvaskloven.

Det sker i forlængelse af sagen om hvidvask for milliarder af kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland, som Berlingske Business i en række artikler har afsløret.

Med skærpelsen af straffen forventes det danske bødeniveau at ligge i den absolutte top i Europa.

- Det, vi ser i øjeblikket, særligt med Danske Bank, er en meget stor skandale, siger Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, formand for Folketingets Erhvervs-, vækst- og eksportudvalg, til Berlingske Business.

- Sagen har vist, at der er behov for en markant opstramning af hvidvaskreglerne. Derfor arbejder vi for, at de bliver så skrappe som overhovedet muligt, tilføjer han.

Onsdag fremlægger Danske Bank sin egen undersøgelse af forholdene i Estland.

/ritzau/