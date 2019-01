En bil til 1,9 millioner kan som firmavogn slippe med at blive beskattet, som om den kostede 1,2 millioner.

Flere af Folketingets skatteordfører varsler et opgør med reglerne for beskatning af firmabiler.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

Ifølge avisen kører "flere tusinde nye firmabiler rundt med solide skatterabatter".

Det viser en gennemgang af en stribe biler i direktørklassen, som den store bilkoncern Semler Gruppen netop nu har til salg via sine forhandlere.

Konkret nævnes et eksempel med en næsten ny Audi A8 til en pris 1,9 millioner kroner. Hvis den anvendes som firmabil, vil brugeren kun blive beskattet, som om den kostede 1,2 millioner kroner.

Dermed er der årligt sparet 75.000 kroner i skat.

- Det ser meget voldsomt ud. Jeg har umiddelbart svært ved at se, at det flugter med ånden for vores regler for omkring firmabiler og leasing, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til avisen.

På baggrund af Jyllands-Postens afsløring har han bedt Motorstyrelsen om at undersøge omfanget af problemet.

Skatterabatten er udløst af, at Selmer Gruppen først har solgt bilen, som er indkøbt til en særlig fordelagtig pris, til et leasingfirma for 1,2 millioner kroner.

Efter et par måneder er bilen sat til salg igen for en langt højere pris,

Men beskatningsværdien tager udgangspunkt i den første - og meget lavere - salgspris.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt. Man kan desværre konstatere, at der igen er nogle i branchen, der har været kreative. Og så er det en politisk opgave at sætte en prop i hullet, siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil ifølge Jyllands-Posten også have reglerne ændret.

Semler Gruppen vil ikke stille op til interview med avisen, men i en skriftlig kommentar fra koncernen lyder det:

- Vi overholder naturligvis gældende lovgivning, og vi svarer (betaler, red.) altid den lovpligtige registreringsafgift.

/ritzau/