Danske Bank sigtes for at sælge produkt til kunderne - vel vidende, at de formentlig tabte penge på det.

Danske Bank er blevet sigtet af Søik, der også er kendt som Bagmandspolitiet, i sagen om vildledning af kunder i forbindelse med et investeringsprodukt ved navn Flexinvest Fri.

Danske Bank solgte Flexinvest Fri til sine kunder, selv om banken forventede, at de ville tabe penge.

Banken havde på et tidspunkt skruet op for gebyrerne - vel vidende, at det ville betyde, at kundernes udgifter til gebyrer ville overstige deres forventede gevinster fra investeringerne.

I august blev banken politianmeldt af Finanstilsynet, der har undersøgt sagen.

- Det er efter Finanstilsynets opfattelse en meget alvorlig overtrædelse af de forbrugerbeskyttende regler, der gælder på området, skrev tilsynet dengang.

- En overtrædelse, som også kan være med til at svække tilliden til det finansielle system.

Derfor kommer sigtelsen fra Søik ikke som en overraskelse, siger Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, i meddelelsen til fondsbørsen.

- Vi havde forventet, at Søik ville rejse sigtelse, som følge af at Finanstilsynet indgav en politianmeldelse i forbindelse med Flexinvest Fri-sagen, siger han i meddelelsen.

- Vi vil naturligvis samarbejde med SØIK samt dele relevant viden og materiale i sagen. Vi er enige i, at det er en alvorlig sag, og at vi ikke har levet op til, hvad vores kunder med rette kan forvente af os.

Banken har oplyst, at kunderne bliver kompenseret for deres tab.

Derudover ønsker banken ikke at give yderligere kommentar i sagen, så længe der efterforskes.

Bankens økonomi er dog sikret mod en eventuel bøde. I forbindelse med bankens regnskab for tredje kvartal 1. november oplyste banken, at Finanstilsynet havde bedt den om at lægge penge til side.

I alt har Danske Bank sat fire milliarder kroner af til at betale en eventuel bøde i sagen.

Finanstilsynet har allerede givet Danske Bank en række påbud. Et af påbuddene var, at banken fremover ikke må sælge produkter, der ikke er i kundernes interesse.

Sagen har desuden kostet den tidligere midlertidige topchef Jesper Nielsen en fyreseddel, da sagen kom frem.

/ritzau/