Hvis man skal indhente lønefterslæbet fra inflation, bør rammen være større i overenskomst, mener politiet.

Indholdet af den statslige overenskomstaftale, der landede søndag aften, får ikke politiet til at kaste armene i vejret af ren begejstring.

Det fortæller Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet, efter et hovedbestyrelsesmøde mandag aften.

Her diskuterede man aftalens forskellige delelementer.

- Vi havde håbet på en ramme på mere end de her 8,8 procent, men man må også konstatere, at lønudviklingen på det private arbejdsmarked formentlig ikke bliver så stor som ventet.

- Og vi ved, at staten og politiet ikke må være lønførende, siger han.

Heino Kegel understreger dog, at der er flere gode elementer i aftalen, og at man derfor også er i stand til at vende tommelfingeren delvist opad.

Som formand er han tilfreds med, at størstedelen af lønstigningen udmøntes allerede fra 1. april i år.

- Derudover er der i aftalen også kommet en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025, hvor man kan gøre regnestykket op, for at se om man er bagud i forhold til den private lønudvikling, lyder det.

- Og hvis man er det, bliver man reguleret. Så det er forholdsvis godt.

Søndag faldt overenskomsten for de 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Det var, hvad staten spillede ud med, mens de statsansattes forhandlere havde lanceret et krav om en tocifret lønstigning.

Sådan gik det ikke.

- Man må konstatere, at når rammen ikke er større, så indhenter man ikke det lønefterslæb, der har været fra den seneste overenskomstperiode på grund af galoperende inflation, siger Heino Kegel.

- Så skulle rammen have været meget større.

Som en del af overenskomstaftalen er parterne også blevet enige om at afsætte 50 millioner kroner til udsatte funktioner i staten.

Midlerne målrettes medarbejdere inden for politiet, anklagemyndigheden, retterne og kriminalforsorgen.

Det ser Heino Kegel som en anerkendelse af branchens arbejde.

- Jeg tolker det sådan, at det sker for at imødekomme os, i forhold til at vi er en særligt udsat faggruppe, siger han.

- Vi har mange medlemmer, der udsættes for vold, trusler og chikane. Så jeg hilser det meget velkomment.

Søndagens aftale er kun den ene del af forhandlingerne. Snart tager man hul på lokalaftalerne.

Først da ved man, hvor langt midlerne rækker, og hvor de helt præcist skal allokeres til.

/ritzau/