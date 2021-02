Fem sekunder.

Det var, hvad B.T. nåede at interviewe butiksindehaveren Sarchar Leone, før politiet afbrød det – ellers tiltænkte – rolige interview.

Der udspillede sig et sandt drama i Nyhavn mandag eftermiddag, hvor politiet gentagende gange prøvede at trænge sig ind i Sarchar Leones salon.

Det pludselige drama rystede butiksindehaveren, der flere gange udtrykte sin choktilstand til de udsendte B.T. reportere.

Foto: Rasmus Egeris

»Jeg er rystet. Jeg har lyst til at græde.«

Sådan lød det flere gange fra Sarchar, der havde sin femårige søn siddende i et lokale inde i salonen.

»Min søn sidder herinde. Jeg har ikke lyst til, at han skal opleve det her,« sagde Sarchar til politiet, da de prøvede at snakke sig ind i salonen.

Politiets interesse for at komme ind i Sarchar Leones butik skal findes i hendes tidligere ytringer om, at hun vil åbne sin salon op, trods det var imod den nuværende lovgivning. Det kan du læse mere om her.

Den dramatiske situation vakte stor medieinteresse, hvor talrige journalister og fotografer dækkede episoden ude foran butikken.

Inde i salonen prøvede de to B.T. reportere at gennemføre et noget anderledes interview med Sarchar, der havde sine mange facebookfølgere med på en livedækning, som undervejs gav hende gode råd til, hvordan hun skulle håndtere situationen med politiet.

Efter en times tids højintenst drama forlod politiet området, og de to B.T. reportere kunne blive byttet ud med andre ivrige journalister, der havde overværet episoden fra anden parket.

